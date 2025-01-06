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Молодёжь США защитила титул чемпионов мира по хоккею

Сборная США победила команду Финляндии в финале молодёжного чемпионата мира по хоккею, который завершился в Оттаве. Встреча закончилась в овертайме со счётом 4:3.

Источник: Life.ru

В составе победителей отличились Джеймс Хэгенс, Брендон Свобода и Коул Хатсон и Тедди Стига. У проигравших отметились Ессе Киискинен, Туомас Уронен и Эмиль Пиениниеми.

Золотой гол Тедди Стига в овертайме, принесший США победу на МЧМ-2025. Видео © X / IIHF.

Соединённые Штаты впервые в своей истории защитили чемпионский титул, всего это седьмой успех Америки на МЧМ. Финляндия в седьмой раз стала серебряным призёром.

В матче за третье место сборная Чехии в серии буллитов оказалась сильнее Швеции. Основное время закончилось со счётом 2:2, командам понадобилось по 14 штрафных бросков, чтобы выявить победителя.

Напомним, хозяйка турнира сборная Канады завершила выступление в четвертьфинале, проиграв Чехии. Это второй год подряд, когда «кленовые листья» вылетают на такой ранней стадии.