В Уфе на Рождество примут ряд мер безопасности

Так, с 19:00 часов 6 января до 08:00 часов 7 января будут закрыты улица Маяковского (от улицы Архитектурной до улицы Калинина), улица Бехтерева (от Менделеева до дома 1/1 по улице Менделеева), местный проезд вдоль дома № 32А по улице Баязита Бикбая, соединяющий улицы Баязита Бикбая и Юрия Гагарина, улица Кирова (от улицы Айской до улицы Ветошникова), улицы Амурская и Крестьянская вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы.