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В Уфе на Рождество примут ряд мер безопасности

В Уфе ночью с 6 на 7 января во время празднования Рождества будут предприняты ряд мер безопасности.

Источник: Башинформ

Накануне во всех религиозных учреждениях столицы прошли профилактические осмотры на соблюдение норм и требований пожарной безопасности.

Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в храмах будут выставлены наряды полиции и сотрудников Центра общественной безопасности Уфы.

Коммунальные службы города расчищают подъездные пути, тротуары и пешеходные дорожки к уфимским храмам и церквям.

В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения во время празднования Рождества Христова будут перекрыты несколько улиц в Уфе.

Так, с 19:00 часов 6 января до 08:00 часов 7 января будут закрыты улица Маяковского (от улицы Архитектурной до улицы Калинина), улица Бехтерева (от Менделеева до дома 1/1 по улице Менделеева), местный проезд вдоль дома № 32А по улице Баязита Бикбая, соединяющий улицы Баязита Бикбая и Юрия Гагарина, улица Кирова (от улицы Айской до улицы Ветошникова), улицы Амурская и Крестьянская вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы.

Уфимцев и гостей города просят учитывать данные ограничения при планировании поездок.