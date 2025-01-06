В Уфе на Рождество примут ряд мер безопасности

Накануне во всех религиозных учреждениях столицы прошли профилактические осмотры на соблюдение норм и требований пожарной безопасности.
Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в храмах будут выставлены наряды полиции и сотрудников Центра общественной безопасности Уфы.
Коммунальные службы города расчищают подъездные пути, тротуары и пешеходные дорожки к уфимским храмам и церквям.
В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения во время празднования Рождества Христова будут перекрыты несколько улиц в Уфе.
Так, с 19:00 часов 6 января до 08:00 часов 7 января будут закрыты улица Маяковского (от улицы Архитектурной до улицы Калинина), улица Бехтерева (от Менделеева до дома 1/1 по улице Менделеева), местный проезд вдоль дома № 32А по улице Баязита Бикбая, соединяющий улицы Баязита Бикбая и Юрия Гагарина, улица Кирова (от улицы Айской до улицы Ветошникова), улицы Амурская и Крестьянская вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы.
Уфимцев и гостей города просят учитывать данные ограничения при планировании поездок.