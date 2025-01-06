Создатели «Бруталиста» и «Конклава» получили «Золотые глобусы»

Ранее в этот же день мюзикл французского режиссера Жака Одиара «Эмилия Перес» получил «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке. Кроме того, Киран Калкин, сыгравший в комедии «Настоящая боль», получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана. На награду в данной номинации также претендовал российский актер Юра Борисов за роль в фильме «Анора».