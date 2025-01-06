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Создатели «Бруталиста» и «Конклава» получили «Золотые глобусы»

Режиссер фильма Бруталист Брэйди Корбет и создатель Конклава Питер Строган стали обладателями премий Золотой глобус . Трансляцию церемонии награждения ведет телеканал CBS.
Источник: Известия

Корбет получил награду в номинации «лучший режиссер», Строган — за лучший сценарий. Кроме того, победителем награду за лучшую мужскую роль в драматическом фильме получил стал Эдриан Броуди. Он сыграл венгерского архитектора Ласло Тота в «Бруталисте».

Кроме того, награду за лучший саундтрек получил фильм «Претенденты», а за лучший анимационный фильм — «Поток».

В свою очередь, драма «Сегун» о феодальной Японии получила «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический сериал». Актер Хироюки Санада, сыгравший в нем персонажа Ёси Торанага, удостоился награды за лучшую мужскую роль в сериале.

82-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» проходит 5 января в Лос-Анджелесе.

Ранее в этот же день мюзикл французского режиссера Жака Одиара «Эмилия Перес» получил «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке. Кроме того, Киран Калкин, сыгравший в комедии «Настоящая боль», получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана. На награду в данной номинации также претендовал российский актер Юра Борисов за роль в фильме «Анора».