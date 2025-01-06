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Освещение появилось на 11 улицах Нижнего Новгорода

В фонарях используют энергосберегающие лампы.

Источник: Аргументы и факты

Фонари установили на улицах Бекетова, Пушкина, Мельникова-Печерского, Горловская, Краснозвездная, Сибирцева, Верхняя, Уссурийская, в Артельном проезде и в переулках Аристова и Светлогорский.

В новых светильниках используются энергосберегающие лампы, которые экономят электроэнергию имеют больший срок службы, чем обычные.

В план работ по установке освещения входят территории, по которым поступали заявки горожан, а также около детских площадок и на подходах к соцучреждениям.

Напомним, в Нижнем Новгороде насчитывается около 1000 участков, где требуется строительство наружных сетей освещения.

архитектура