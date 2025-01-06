Освещение появилось на 11 улицах Нижнего Новгорода

Фонари установили на улицах Бекетова, Пушкина, Мельникова-Печерского, Горловская, Краснозвездная, Сибирцева, Верхняя, Уссурийская, в Артельном проезде и в переулках Аристова и Светлогорский.
В новых светильниках используются энергосберегающие лампы, которые экономят электроэнергию имеют больший срок службы, чем обычные.
В план работ по установке освещения входят территории, по которым поступали заявки горожан, а также около детских площадок и на подходах к соцучреждениям.
Напомним, в Нижнем Новгороде насчитывается около 1000 участков, где требуется строительство наружных сетей освещения.