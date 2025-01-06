После аномального потепления в Башкирию вернулись 23-градусные морозы

В Башкирию после аномального потепления возвращаются морозы. По данным Башгидромета, по ночам столбик термометра опустится до −23°.
В понедельник, 6 января, днем местами пройдет небольшой снег, на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха днем составит −4,-9°.
Во вторник, 7 января, ночью похолодает до −10,-15°, местами будет до −20°. Днем потеплеет до −7,-12°. Местами будет идти небольшой снег, на дорогах обещают гололедицу.
В среду, 8 января, ночью синоптики обещают небольшой снег, местами до умеренного. На юго-востоке республики будет без существенных осадков, днем пойдет снег. Местами прогнозируют метель, на дорогах возникнут снежные заносы и накат, днем будет гололед и гололедица. Температура воздуха ночью опустится до −10,-15°, при прояснениях −18,-23°, днем поднимется до −2,-7°.