После аномального потепления в Башкирию вернулись 23-градусные морозы

В среду, 8 января, ночью синоптики обещают небольшой снег, местами до умеренного. На юго-востоке республики будет без существенных осадков, днем пойдет снег. Местами прогнозируют метель, на дорогах возникнут снежные заносы и накат, днем будет гололед и гололедица. Температура воздуха ночью опустится до −10,-15°, при прояснениях −18,-23°, днем поднимется до −2,-7°.