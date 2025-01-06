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Оператор Восточного выезда Уфы ответил на самые популярные вопросы

В администрации Восточного выезда ответили на самые распространённые вопросы водителей.

Как оценивается высота транспортного средства с закрепленным на крыше грузом?

Закрепленный груз сверху не считается высотой, как и багажник на крыше! Считаются высотой только заводские элементы кузова включая заводские релинги.

Можно ли использовать транспондер на другом автомобиле?

Транспондер можно использовать в любом т/с, система автоматически определяет категорию т/с и списывает соответствующую сумму.

Подать заявление на включение в реестр для получения льгот на оплату проезда можно в любом МФЦ?

Да, заявление на право пользование льготами можно подать в любом МФЦ республики.

Как получить скидку 50% на автомобиль работающий на газомоторном топливе?

Для получения скидки необходимо обратится в МФЦ или через личный кабинет на Госуслугах.