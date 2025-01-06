Оператор Восточного выезда Уфы ответил на самые популярные вопросы

Как оценивается высота транспортного средства с закрепленным на крыше грузом?
Закрепленный груз сверху не считается высотой, как и багажник на крыше! Считаются высотой только заводские элементы кузова включая заводские релинги.
Можно ли использовать транспондер на другом автомобиле?
Транспондер можно использовать в любом т/с, система автоматически определяет категорию т/с и списывает соответствующую сумму.
Подать заявление на включение в реестр для получения льгот на оплату проезда можно в любом МФЦ?
Да, заявление на право пользование льготами можно подать в любом МФЦ республики.
Как получить скидку 50% на автомобиль работающий на газомоторном топливе?
Для получения скидки необходимо обратится в МФЦ или через личный кабинет на Госуслугах.