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В Омской области 53 молодых агрария получили выплаты до 500 тысяч в 2024-м

Единовременную выплату в полмиллиона рублей получили молодые специалисты с высшим образованием.

Источник: Комсомольская правда

В 2024 году молодые специалисты в сфере сельского хозяйства получили единовременные выплаты на общую сумму более 24 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Получателями единовременной выплаты в минувшем году стали 53 специалиста. Размер материальной поддержки зависит от уровня образования работников отрасли.

«Размер выплаты составляет 500 тысяч рублей для специалистов, имеющих высшее образование, и 300 тысяч рублей для специалистов со средним профессиональным образованием», — пояснил Виталий Хоценко.

Ранее мы сообщали, что омские многодетные семьи могут совершенно бесплатно посещать музеи и выставки по QR-коду.