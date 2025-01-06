В Омской области 53 молодых агрария получили выплаты до 500 тысяч в 2024-м

В 2024 году молодые специалисты в сфере сельского хозяйства получили единовременные выплаты на общую сумму более 24 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Получателями единовременной выплаты в минувшем году стали 53 специалиста. Размер материальной поддержки зависит от уровня образования работников отрасли.
«Размер выплаты составляет 500 тысяч рублей для специалистов, имеющих высшее образование, и 300 тысяч рублей для специалистов со средним профессиональным образованием», — пояснил Виталий Хоценко.
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