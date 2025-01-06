Президент России наградил тружеников Башкирии

Президент России Владимир Путин отметил достижения граждан Башкирии, удостоив их государственных наград. Официальное распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Среди награжденных — Людмила Андросенко, начальник управления по персоналу АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат». Награду также вручили Наталье Кузьминой, заместителю начальника отдела Самарского информационно-вычислительного центра филиала ОАО «Российские железные дороги». Николай Наумов, мастер участка производства Сызранской механизированной дистанции инфраструктуры Куйбышевской дирекции по эксплуатации путевых машин филиала ОАО «Российские железные дороги», также пополнил список награжденных.
Кроме того, в сфере образования были отмечены заслуги Руслана Гайнуллина, заведующего кафедрой Башкирского государственного медицинского университета. Он был награжден почетной грамотой за подготовку высококвалифицированных специалистов и научно-педагогическую деятельность. Также благодарность президента была вручена доценту кафедры БГМУ Алику Хамидуллину.
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