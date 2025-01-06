Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Рождеством

Это время для наших предков всегда было особым. Суровая зима озарялась светом великого праздника, который дарил надежду и помогал в преодолении самых сложных моментов. Каждый год люди переживали уникальные эмоции, связанные с искренней верой в чудо. Праздничное настроение царило в храмах и в домах, на улицах и площадях. С Рождеством Христовым связана прекрасная традиция совершать добрые дела, помогать тем, кто в этом нуждается. К счастью, живет она и сегодня.