Рождество в Хабаровске край увидит в прямом эфире

В ночь с 6 на 7 января православный мир встречает один из главных церковных праздников — Рождество Христово. За несколько последних лет стало традицией организовывать телевизионные трансляции праздничного богослужения из главного православного храма Хабаровского края — Спасо-Преображенского собора. Увидеть эту службу смогут жители региона и в этот раз, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».