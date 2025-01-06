Рождество в Хабаровске край увидит в прямом эфире

В ночь с 6 на 7 января православный мир встречает один из главных церковных праздников — Рождество Христово. За несколько последних лет стало традицией организовывать телевизионные трансляции праздничного богослужения из главного православного храма Хабаровского края — Спасо-Преображенского собора. Увидеть эту службу смогут жители региона и в этот раз, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, прямая трансляция на телеканалах «Губерния» и «Хабаровск» стартует 6 января в 23:00. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе пройдёт богослужение, которое возглавит митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.
Комментировать ход богослужения для телезрителей в прямом эфире будет студент Хабаровской духовной семинарии Сергей Горбачёв. Он удачно справился с этой задачей во время рождественской трансляции прошлого года.
Вся страна также сможет увидеть рождественскую службу в Храме Христа Спасителя в Москве. Проведёт её патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Из-за разницы часовых поясов, трансляция начнётся в 6 утра по нашему времени на Первом канале.
Для жителей Хабаровского края, кто захочет вживую посетить праздничные богослужения этой ночью или 7 января с утра, митрополия на своём сайте публикует расписание служб во многих церквях региона. Оно доступно по этой ссылке.