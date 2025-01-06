Эксперт дала советы, как отстирать следы новогодних застолий со скатерти

«Начнём с того, что скатерть может быть выполнена из разных видов ткани, каждый из которых лучше всего стирать определёнными типами средств: полиэстер — жидкими средствами для стирки, хлопок — стиральным порошком, а лён рекомендуется стирать с порошком кроме случаев, если ткань окрашена — тогда лучше использовать гель для стирки», — рассказала Life.ru эксперт SYNERGETIC Ольга Рыжкова.