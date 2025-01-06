Эксперт дала советы, как отстирать следы новогодних застолий со скатерти

«Начнём с того, что скатерть может быть выполнена из разных видов ткани, каждый из которых лучше всего стирать определёнными типами средств: полиэстер — жидкими средствами для стирки, хлопок — стиральным порошком, а лён рекомендуется стирать с порошком кроме случаев, если ткань окрашена — тогда лучше использовать гель для стирки», — рассказала Life.ru эксперт SYNERGETIC Ольга Рыжкова.
Если скатерть имеет водоотталкивающю пропитку, необходимо использовать исключительно гель для стирки мембранных тканей, который сохранит этот слой. Режим стирки выбираем согласно указанию на ярлычке изделия.
А как вывести пятна со скатерти? Жир перед стиркой рекомендуется обработать пятновыводителем. Винные и коньячные пятна, кофейные и чайные следы, следы от фруктов, соков можно перед стиркой обработать кислородным пятновыводителем. Восковые или парафиновые следы от свечей важно предварительно механически счистить с ткани. Если после удаления воска останется жировое пятно, его следует обработать жидким пятновыводителем, затем постирать в обычном режиме.
Скатерть с пятнами от мандаринов Рыжкова советует сначала замочить на некоторое время в воде, а затем обработать энзимным пятновыводителем. Для удаления сильно въевшихся, застарелых или специфических пятен может потребоваться повторная обработка перед стиркой.
А ранее Life.ru рассказал, как и почему мандарины стали символом Нового года в СССР. И даже сегодня, когда эти фрукты давно перестали быть редкостью и продаются круглый год, в декабре мы покупаем именно их.