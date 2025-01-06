Дизайнер дала советы, как правильно расхламить квартиру во время новогодних каникул

Кроме того, не стоит превращаться в Плюшкина и годами хранить дома ненужные вещи. Кстати, у итальянцев есть традиция выбрасывать старьё под Новый год, так они стимулируют себя к новым покупкам. Однако, если на помойку отнести всё-таки жалко, существует множество вариантов избавления от вещей. В частности, по словам Кузнецовой, их можно подарить в благотворительные фонды или специальные службы по переработке и утилизации, внеся небольшой вклад в экологическую повестку. При этом эксперт считает, что перевозить всё ненужное на дачу, авось там пригодится, совершенно ни к чему. Да, на первый взгляд кажется, что вы разгружаете пространство квартиры, но в то же время устраиваете из дачи склад ненужных вещей, а это место должно располагать к отдыху.