«Сёгун» выиграл «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический сериал»

Лучшим комедийным сериалом признали «Хитрости», а «Золотой глобус» за лучшую женскую и мужскую роль в этом жанре получили Джереми Аллен Уайт («Медведь») и Джин Смарт («Хитрости»). Статуэтку получила и Дэми Мур за «лучшую женскую роль в комедии или мюзикле» в фильме «Субстанция».