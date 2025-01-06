Психолог из Уфы рассказала, как адаптироваться к работе после праздников

Оказывается, большинство россиян (62%) испытывают стресс из-за необходимости возвращаться на работу после долгих выходных. Такие данные приводит РИА Новости, основываясь на исследовании SuperJob.
Эту проблему решают по-разному: большинство людей ничего не делает для избавления от стресса. Некоторые с первого же дня погружаются в работу с головой, кому-то помогают самовнушение и медитация, другим — сон и занятия спортом. Уфимский психолог Юлия Ускова объяснила «Башинформу», почему бывает непросто возвращаться к работе после длинных выходных.
«Для многих долгие выходные — редкая возможность выйти из привычного рабочего ритма и отложить все дела. В эти дни мы, как правило, снижаем требования к себе, даём телу и разуму заслуженный отдых. В основном, это идёт на пользу, но отсутствие структуры дня, смена фокуса внимания с рабочих задач на отдых, общение с родными и развлечения наша психика воспринимает как восстановительный период и не хочет быстро возвращаться к нагрузкам. Это нормальная реакция, просто после длительного расслабления мозгу требуется время, чтобы адаптироваться к рабочей обстановке», — пояснила Юлия Ускова.
Чтобы подготовиться к рабочим будням, вернуться к работе без стресса, психолог дает несколько полезных рекомендаций.
Постепенно восстанавливайте режим сна. Ложитесь спать и вставайте немного пораньше за 2−3 дня до выхода на работу. Это облегчит переход к ранним подъемам по утрам. Планируйте первые рабочие дни заранее. Составьте список дел с приоритетами, чтобы не пришлось сразу погружаться в хаос. Начать лучше с небольших задач, чтобы постепенно включиться в рабочий процесс. Верните дом в привычное состояние. Например, уберите часть украшений, освободите рабочее пространство от гирлянд и мишуры. Это поможет переключиться на повседневный ритм жизни. Настройтесь на позитив. Вспомните, что хорошего в вашей работе и старайтесь мотивировать себя этим.
«Итак, фокусируйтесь на отдельных задачах, а не на всех проектах в целом. Откажитесь от ныряния в пучину дел с головой, позвольте себе более мягкое вхождение в рабочие процессы. Проанализируйте своё нежелание возвращаться на работу. Если оно у вас уже давно, то это повод пересмотреть свои профессиональные цели», — подытожила Юлия Ускова.
В 2025 году жителей Башкирии ждет 121 выходной день, и это не считая законного отпуска. О том, в какие месяцы выгоднее всего пойти в отпуск, ранее рассказывал «Башинформ».