Психолог из Уфы рассказала, как адаптироваться к работе после праздников

«Для многих долгие выходные — редкая возможность выйти из привычного рабочего ритма и отложить все дела. В эти дни мы, как правило, снижаем требования к себе, даём телу и разуму заслуженный отдых. В основном, это идёт на пользу, но отсутствие структуры дня, смена фокуса внимания с рабочих задач на отдых, общение с родными и развлечения наша психика воспринимает как восстановительный период и не хочет быстро возвращаться к нагрузкам. Это нормальная реакция, просто после длительного расслабления мозгу требуется время, чтобы адаптироваться к рабочей обстановке», — пояснила Юлия Ускова.