В чем смысл праздника Обрезание Господне и как его обычно отмечает церковь

Праздник уходит корнями в ветхозаветные времена, когда зародился обряд обрезания крайней плоти как символ Завета между Богом и народом Израиля. Этот священный ритуал был не просто физическим актом: он символизировал принадлежность к избранному народу и готовность следовать заповедям Бога. В Священном Писании говорится, что на восьмой день после рождения Иисус был обрезан в соответствии с еврейской традицией, как того требовал закон Моисея. По своей сути, Обрезание Господне — это именины Спасителя.