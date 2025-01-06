Самую похожую на Землю экзопланету обнаружили 10 лет назад

Но даже если в этом споре правы окажутся оптимисты, то планета должна удовлетворять огромному списку дополнительных требований, чтобы на ней развилась жизнь. Например, даже если отдельно взятая звездная система идеально жизнепригодна, то ее положение в галактике может свести шансы на зарождение организмов на поверхности к нулю. Например, полностью не пригодны для жизни галактический центр и обширные участки спиральных рукавов, так что Солнце находится в сравнительно редкой удачной зоне. Также рядом не должно быть мощных источников гамма-излучения и вспышек сверхновых, которые способны стерилизовать уже зародившуюся жизнь. Список подобных требований очень велик. По современным представлениям, земная жизнь зародилась не в «первичном бульоне», как думали ранее, а в «первичной пицце» (слое органических молекул на глине) или «первичном майонезе» (жировых пузырьках), причем обе модели совместимы друг с другом. Что нужно для формирования таких условий ученым неизвестно, равно как они не знают, в какой степени возникновение жизни случайно даже при благоприятных условиях.