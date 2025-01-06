«Газета.Ru» побывала в закрытом женском баре и узнала, как девушки отдыхают без мужчин

Часть посетителей «Ночными ведьмами» в то же время очень довольны и хвалят как подход «без мужчин», так и интерьер с напитками. Среди таких тормозящая нас по дороге к выходу женщина. «Ой, вы тоже покурить? Можно, я с вами, а то я не запомнила, как наружу выбраться». Пройдя квест через соседние рестораны, мы оказываемся на улице, где она начинает рассказывать, что приехала из Ростова, и там «есть места для женщин, даже огромная сауна только для женщин».