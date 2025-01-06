Судебные приставы начали конфискацию имущества экс-министра Абызова

В рамках дела под конфискацию попадают активы Абызова на сумму 23,5 миллиарда рублей, а также исполнительские сборы и задолженность в размере 2,4 миллиарда рублей. С 2020 года по конец 2024 года в отношении экс-министра было открыто семь исполнительных производств, и общая сумма его долгов достигла 28 миллиардов рублей.
Михаил Абызов занимал пост министра по вопросам Открытого правительства Российской Федерации с 2012 по 2018 год. Он отвечал за вопросы цифровизации и реформирования государственного управления. После завершения своей работы в правительстве Абызов оказался в центре скандала: в 2019 году он был арестован по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества.
Также следователи выяснили, что чиновник причастен ещё к нескольким преступлениям: отмыванию денег и коммерческому подкупу. В июле 2020-го под арест отправили трёх фигурантов дела экс-министра, которые обвиняются в коммерческом подкупе, а в августе ему предъявили окончательные обвинения. А в декабре 2023 года Преображенский районный суд Москвы приговорил Абызова к 12 годам колонии. Приговор признан законным.