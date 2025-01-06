Судебные приставы начали конфискацию имущества экс-министра Абызова

Михаил Абызов занимал пост министра по вопросам Открытого правительства Российской Федерации с 2012 по 2018 год. Он отвечал за вопросы цифровизации и реформирования государственного управления. После завершения своей работы в правительстве Абызов оказался в центре скандала: в 2019 году он был арестован по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества.