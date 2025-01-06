В Приморье школьниц вызвали в полицию за мерзкую шутку над одноклассником

Двух школьниц привлекли к ответственности за отвратительную шутку над одноклассником. Девочки посчитали забавным расклеить листовки с фото и оскорблениями своего знакомого. Вот только матери 14-летнего подростка эта шутка не понравилась. С проказницами провели серьезную беседу в отделении полиции, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».