В Приморье школьниц вызвали в полицию за мерзкую шутку над одноклассником

Двух школьниц привлекли к ответственности за отвратительную шутку над одноклассником. Девочки посчитали забавным расклеить листовки с фото и оскорблениями своего знакомого. Вот только матери 14-летнего подростка эта шутка не понравилась. С проказницами провели серьезную беседу в отделении полиции, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Инспекторы по делам несовершеннолетних побеседовали и с родителями обеих девочек. Взрослых за проступки их детей привлекли к ответственности. На них составили административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Отметим, что проверочные мероприятия продолжаются.
Распространение личных фото, клевета и оскорбления караются законом. Теперь школьницам это известно. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, что во Владивостоке предложили помечать заведения, где не обижают детей. Общественники предлагают присваивать статус «Школа без травли» после прохождения определенных тренингов.