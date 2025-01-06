Днем в понедельник в Ростовской области ожидается до −4 градусов

Гололедицу и до −4 градусов прогнозируют в Ростовской области в понедельник, 6 января. Об этом говорится на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».
В Ростове-на-Дону утром температура воздуха будет сохраняться в пределах −6 градусов, а потом столбики термометров поднимутся до −1 и +1 градуса. День пройдет без осадков.
По области утренняя температура воздуха с −8 градусов днем изменится до −4 и +1 градуса. Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер обещают юго-западный и южный 5−10 м/с.