В Херсонесе восстановили мозаику базилики VI в

Так называемая Базилика в базилике — это руины двух храмов Херсонеса, располагавшихся на одном месте в разные периоды и открытые в ходе раскопок 1889 года. Больший храм был сооружен, по оценкам ученых, в первой половине VI века нашей эры и погиб в результате пожара в X в., в том же веке возводится другой храм, но уже меньших размеров — он существовал до конца XIII века. Полы первого храма были выложены мозаиками, в том числе одна из них украшала пристройку-крещальню, расположенную с северной стороны здания. Баптистерий, как и вся базилика, датируется VI в.