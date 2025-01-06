В Херсонесе восстановили мозаику базилики VI в

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Ученые Севастопольского государственного университета с помощью современных цифровых технологий смогли максимально точно восстановить мозаику из крестильного зала базилики, существовавшей в Херсонесе Таврическом в средние века, а также расшифровать заложенное в ней символическое значение. Об этой работе сообщила ТАСС сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Цифровые технологии в историко-археологических исследованиях» Элла Карнаушенко.
Так называемая Базилика в базилике — это руины двух храмов Херсонеса, располагавшихся на одном месте в разные периоды и открытые в ходе раскопок 1889 года. Больший храм был сооружен, по оценкам ученых, в первой половине VI века нашей эры и погиб в результате пожара в X в., в том же веке возводится другой храм, но уже меньших размеров — он существовал до конца XIII века. Полы первого храма были выложены мозаиками, в том числе одна из них украшала пристройку-крещальню, расположенную с северной стороны здания. Баптистерий, как и вся базилика, датируется VI в.
«Реконструкции мозаик выполняли и наши предшественники, и в случае с данной мозаикой [из баптистерия Базилики в базилике], например, мы опирались на наработки известного советского археолога Олега Ивановича Домбровского. Но нам удалось сделать, надеемся, максимально точную реконструкцию, так как наша команда применяет современные технологии в археологии — такой опыт в мире есть, и в Севастополе (как одном из центров античной и византийской археологии РФ — прим. ТАСС) данное направление развивается», — рассказала Карнаушенко.
Она пояснила, что отдельные фрагменты мозаики были утрачены. Уцелевшая часть была оцифрована в высоком качестве, и затем с помощью цифровых инструментов ученые реконструировали недостающие кусочки. В этой работе они ориентировались на художественные каноны, по которым выполнялись византийские мозаики, а также на имеющиеся подобные художественные произведения.
Расшифровка смыслов.
«Христианская иконография имеет глубокий смысл. В рассматриваемый период история таких изображений, как птицы и плоды насчитывала уже несколько веков. Впоследствии символичность изображений сменилась большей реалистичностью, но в раннехристианской иконографии символы были понятны современникам. В настоящее же время для их истолкования необходима работа исследователей-специалистов по данному периоду», — отметила Карнаушенко.
Она уточнила, что в данном случае каждая деталь мозаики имела значение. Строго по центру изображен павлин, что подразумевает воскресшего Христа. Символом бессмертия эту птицу считали еще в античности. Его распущенный хвост символизирует сияние вокруг фигуры Спасителя, которое можно видеть на иконах. Под ним — две цесарки, которые с древности держались как домашние птицы, и в данном случае они символизируют земное состояние, а также могут обозначать следующий за вождем народ.
При этом важны и геометрические формы: в композицию шестиугольника вписываются круг и ромб. Круг — символ бесконечности, идеального абсолюта и совершенства. В него вписан павлин, но лапами он образует верхнюю часть ромба, в который вписаны две цесарки. В данном случае ромб символизирует землю, павлин связывает круг и ромб, как Христос поднимает земное человечество к Небу. «То есть, с одной стороны, это показывает: все, кто нуждается в Спасителе, приходят к нему, а с другой, происходит противопоставление земного и небесного», — пояснила собеседница агентства.
Все части композиции связывает жгут, который символизирует связь неба и земли. Голуби, окаймляемые окружностью этого плетенного узора представлены как образы спасенных, святых, верных. Круг приобщает их к небесному, а образ голубя говорит о достоинствах верных. По внешнему фону изображены плоды, и их можно считать отсылкой к образу небесного сада.
Неслучайны и цвета мозаики. Белый фон, как считается, перешел в раннехристианское искусство с другими эллинистическими традициями и до сих пор считается символом абсолютного света. В рассматриваемой мозаике он стоит на первом месте. Равный ему золотой означает Божественный свет, а вторым по значению является красный цвет — как символ Воскресения.
«Так как данное помещение выполняло роль баптистерия, то уместно вспомнить, что в христианстве само таинство крещения символизирует смерть и воскресение — то есть, человек умирает для прошлой, земной жизни, мирской суеты, чтобы начать новую духовную жизнь вместе с последователями Христа. И крещаемый понимал эти символы, для него изображения на мозаике были не просто украшением. Более того, мы предполагаем, что были украшены и стены помещения — возможно, какой-то росписью с символическим значением, но при разрушении данной базилики изображения были утрачены», — добавила Карнаушенко.