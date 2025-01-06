Дончане требуют запретить продажу пиротехники из-за атак БПЛА

Многих жителей Дона раздражают звуки взрывающихся петард именно тогда, когда все с тревогой следят за информацией об украинских беспилотниках. Об этом они написали в комментариях к постам в Telegram-каналах врио губернатора Юрия Слюсаря и главы администрации Таганрога Светланы Камбуловой 5 января.
После проведённой бессонной ночи люди возмутились тем, что кто-то запускает салюты и взрывает петарды. Звук очень похож на тот, что бывает при атаке дронов. Поэтому дончане считают, что без пиротехники было бы намного спокойнее.
В донском регионе действует запрет на использование пиротехники, а вот на её продажу ограничений нет.
Напомним, в ночь на 5 января 2025 года Ростовская область попала под массированную атаку БПЛА ВСУ. Российские военные ПВО сбили 37 беспилотников. Из-за падения обломков повреждено имущество у жителей Таганрога и Неклиновского района, объём ущерба уточняется.
Но, к сожалению, пострадал 7-летний ребёнок. Об этом сообщил врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь.
Ребёнок находился в одном из домов, повреждённых обломками сбитого БПЛА в Неклиновском районе. Юного пациента доставили в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает.