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В Башкирии запустят отечественные станции сотовой связи

В Башкирии в начале года внедрят отечественные станции сотовой связи.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии запустят станции сотовой связи отечественного производства. Опытную эксплуатацию базовых станций сотовой связи, произведённых в России, запустят уже в начале этого года. По информации пресс-службы правительства республики, в рамках этого проекта будет установлено 15 станций стандарта LTE.

Эти новейшие станции, разработанные и произведённые российским телеком-вендором, будут тестироваться в реальных условиях, включая различные климатические зоны. Это позволит не только проверить их работу, но и адаптировать под особенности региона. Министр цифрового развития госуправления Башкирии Геннадий Разумикин подчеркнул, что переход на отечественное оборудование повысит надёжность связи и интернета для всех пользователей.

Проект по установке базовых станций является частью более масштабной инициативы — национального проекта «Цифровая экономика». Эта программа, инициированная президентом страны, направлена на ускорение внедрения цифровых технологий в экономику и социальную сферу. Ожидается, что это создаст условия для высокотехнологичного бизнеса, улучшит конкурентоспособность России на глобальной арене и укрепит национальную безопасность.

Кроме Башкирии, планируется установка 200 базовых станций в 37 регионах страны. Реализация этого амбициозного проекта осуществляется при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в рамках дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи».

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