В Башкирии запустят отечественные станции сотовой связи

Эти новейшие станции, разработанные и произведённые российским телеком-вендором, будут тестироваться в реальных условиях, включая различные климатические зоны. Это позволит не только проверить их работу, но и адаптировать под особенности региона. Министр цифрового развития госуправления Башкирии Геннадий Разумикин подчеркнул, что переход на отечественное оборудование повысит надёжность связи и интернета для всех пользователей.