В Крыму рисунки на стенах склепа могли быть элементами древней анимации

«Склеп был использован представителями какого-то народа в качестве временного жилища. Там разжигали очаг, чему свидетельством закопченные стены, остатки золы и углей. Можно предположить, что они имели некое ритуальное значение. Возможно, картинки, нанесенные на стену перед очагом, действительно “плясали” в отблесках языков пламени, света и тени. Такая древняя анимация, что ли. Но это пока только предположение», — отметил Бейлин.