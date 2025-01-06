В Крыму рисунки на стенах склепа могли быть элементами древней анимации

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Рисунки на стенах склепа, обнаруженные крымскими археологами и изображающие пляшущих человечков, могли быть одним из элементов древней анимации, используемой в ритуальных обрядах. Таким мнением в беседе с корреспондентом ТАСС поделился научный сотрудник Института археологии Крыма РАН, руководитель охранных экспедиций на Керченском полуострове Денис Бейлин.
О находке на некрополе Кыз-Аул в районе Керчи надгробной плиты со схематично изображенными на ней фигурами, предположительно, в боевом танце, Бейлин сообщил журналистам в августе 2024 года. Это первая такая находка в регионе и ее относят, предварительно, к раннему Средневековью.
«Склеп был использован представителями какого-то народа в качестве временного жилища. Там разжигали очаг, чему свидетельством закопченные стены, остатки золы и углей. Можно предположить, что они имели некое ритуальное значение. Возможно, картинки, нанесенные на стену перед очагом, действительно “плясали” в отблесках языков пламени, света и тени. Такая древняя анимация, что ли. Но это пока только предположение», — отметил Бейлин.
По его словам, при расчистке кладки каменного склепа бросились в глаза изображения антропоморфных фигурок в танце, хороводе или в пляске. И по мере расчистки склепа на стенах была выявлена серия изображений так называемых пляшущих человечков. Фигуры объединены в группы, одни из них держатся за руки, возможно в ритуальном танце, другие объединены в какие-то сюжеты боевых танцев или упражнений.
Ученый считает, что повторно склепы, в которых были ранние захоронения использовал неизвестный пока тюркский народ, который пришел в Крым в конце VI века нашей эры. Аналогов крымским рисункам в склепах или в жилищах пока не обнаружено. Есть похожие изображения, но в бронзовых амулетах, которые находят в Поволжье и Подонье.
О Кыз-Ауле.
Некрополь Кыз-Аул в Ленинском районе Республики Крым, где ведутся раскопки, археологи называют «многоэтажным кладбищем». Первые захоронения появились на нем еще в античности и были представлены монументальными склепами и могилами в виде каменных ящиков. Вторым «этажом» в Средневековье на нем стали погребать своих усопших уже представители так называемой салтово-маяцкой культуры, которых ученые ассоциируют с жителями Хазарского каганата.
Памятник примечателен большим количеством монументальных каменных склепов, построенных в период с I века до н.э. по I век н.э. Размеры склепов свидетельствуют о богатстве и знатности погребенных. Активную помощь в раскопках оказывают волонтеры фонда «Археология».