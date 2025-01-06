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Митрополит надеется на распространение традиции пения колядок

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Традиция исполнения рождественских колядок должна сохраняться и как можно больше распространяться в российских городах, деревнях и селах и, прежде всего, в семьях, считает митрополит Тверской и Кашинский Амвросий (Ермаков).

Источник: © РИА Новости

«Народные произведения, которые рассказывают о событиях Рождества Христова, о смысле этого праздника всегда бытовали в нашем народе, колядки были особенно распространены в Малороссии и Белоруссии. Благодаря рождественским песнопениям люди узнавали о родившемся Иисусе, укрепляли свою веру. Хотелось бы, чтобы эта традиция как можно больше получала свое развитие и распространение в наших городах, селах и поселках и, прежде всего, в семьях», — рассказал митрополит.

Священнослужитель напомнил, что колядовать обычно начинают накануне Рождества в сочельник и продолжают до Крещения Господня.

«Особенно, первые дни после Рождества Христова принято прославлять Господа. Вместо того, чтобы ввести какие-то праздные разговоры, наши предки сопровождали трапезу песнопениями в течение всех Святок, вплоть до Крещения. В Петербургской духовной академии, где я был 10 лет ректором, накануне праздничного рождественского всенощного бдения мы все собирались в трапезной, вкушали сочиво при свечах и пели тихие колядки, которые возвещали о грядущем торжестве. А уже после Рождественской литургии в трапезной исполнялись более динамичные колядки», — отметил митрополит.

Художественный руководитель и дирижер Московского синодального хора Алексей Пузаков в разговоре с РИА Новости подчеркнул, что академическая музыка и народное творчество — это два «крыла» русской культуры.

«Синодальный хор не исполняет колядок, это не богослужебные песнопения. Но я очень люблю фольклор, народное творчество. Мне кажется что академическая музыка и народное творчество — это два крыла, которые несут нашу культуру. Древние богослужебные традиции и традиции народных песен — сообщающиеся сосуды, которые передают энергию созидания и энергию человеческой веры», — отметил Пузаков.

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