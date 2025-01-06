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В Ростовской области предупредили о возможности распространения птичьего гриппа

Несколько районов Ростовской области оказались под угрозой из-за очага птичьего гриппа.

Источник: Комсомольская правда

В Цимлянском районе Ростовской области выявили очаг птичьего гриппа, после этого под угрозой оказались населенные пункты в других территориях региона. Об этом говорится в оперативном прогнозе на сайте донского управления МЧС.

— Существует вероятность возникновения новых очагов особо опасных болезней птиц в ряде муниципальных образований, граничащих с Цимлянским районом (Волгодонский, Константиновский, Морозовский и Тацинский районы), — предупреждают спасатели.

Напомним, грипп птиц — острое вирусное заболевание. Лечения от него нет, и при обнаружении всех пернатых обычно уничтожают. Эта инфекция может передаваться человеку, поэтому яйца и мясо рекомендуют правильно обрабатывать. Один из основных способов защиты от вируса — вакцинация домашнего поголовья.