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В Казахстане в 2024 году выпущено рекордное количество паспортов

В 2024 году в Казахстане было изготовлено 1 488 308 паспортов — это самое большое количество за последние 30 лет, сообщает El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: EL.kz

Среди причин такого роста выделяется снижение вдвое тарифа на оформление паспортов для детей. Самому младшему гражданину, получившему бирюзовый паспорт, исполнилось всего 10 дней, а самому возрастному — 109 лет.

Также полиция Казахстана вернула на родину 70 граждан, которые оказались за границей без документов. Эти меры были реализованы в рамках порядка реадмиссии.

Кроме того, в 2024 году были выявлены 3 786 работодателей, незаконно привлекавших к работе иностранных рабочих. Параллельно в рамках реализации послания Президента 41 иностранный IT-специалист получил вид на жительство в Казахстане по упрощённой процедуре.