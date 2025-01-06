В Казахстане в 2024 году выпущено рекордное количество паспортов

Среди причин такого роста выделяется снижение вдвое тарифа на оформление паспортов для детей. Самому младшему гражданину, получившему бирюзовый паспорт, исполнилось всего 10 дней, а самому возрастному — 109 лет.
Также полиция Казахстана вернула на родину 70 граждан, которые оказались за границей без документов. Эти меры были реализованы в рамках порядка реадмиссии.
Кроме того, в 2024 году были выявлены 3 786 работодателей, незаконно привлекавших к работе иностранных рабочих. Параллельно в рамках реализации послания Президента 41 иностранный IT-специалист получил вид на жительство в Казахстане по упрощённой процедуре.