Омич выиграл миллион и не пришёл за ним

Жители Омской области стали обладателями впечатляющего выигрыша в новогоднем тираже лотереи «Русское лото» — сумма составила 36 781 337 рублей. Как сообщили в пресс-службе компании «Столото», в регионе было продано 166 768 выигрышных билетов.
Среди победителей оказался и счастливчик, выигравший миллион рублей. Однако он пока не обратился за своим призом. У победителей есть тысяча дней, чтобы получить выигрыш в точках продаж, и ещё шесть месяцев для обращения в лотерейный центр. Если средства не будут востребованы, они перейдут в федеральный бюджет.
Напомним, ранее жители Омской области неоднократно выигрывали крупные суммы в государственных лотереях. Om1.ru советует проверять свои билеты и не упускать шанс получить выигрыш.