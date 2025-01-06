Омич выиграл миллион и не пришёл за ним

Среди победителей оказался и счастливчик, выигравший миллион рублей. Однако он пока не обратился за своим призом. У победителей есть тысяча дней, чтобы получить выигрыш в точках продаж, и ещё шесть месяцев для обращения в лотерейный центр. Если средства не будут востребованы, они перейдут в федеральный бюджет.