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Омич выиграл миллион и не пришёл за ним

Всего в новогоднем тираже наши земляки получили больше 36 миллионов рублей.

Источник: Om1 Омск

Жители Омской области стали обладателями впечатляющего выигрыша в новогоднем тираже лотереи «Русское лото» — сумма составила 36 781 337 рублей. Как сообщили в пресс-службе компании «Столото», в регионе было продано 166 768 выигрышных билетов.

Среди победителей оказался и счастливчик, выигравший миллион рублей. Однако он пока не обратился за своим призом. У победителей есть тысяча дней, чтобы получить выигрыш в точках продаж, и ещё шесть месяцев для обращения в лотерейный центр. Если средства не будут востребованы, они перейдут в федеральный бюджет.

Напомним, ранее жители Омской области неоднократно выигрывали крупные суммы в государственных лотереях. Om1.ru советует проверять свои билеты и не упускать шанс получить выигрыш.

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