Губернатор Хабаровского края оценил новый мультфильм студии «Мечталет»

Губернатору и его команде в хабаровской студии «Мечталет» показали новый анимационный фильм, посвященный уникальному человеку, благодаря которому Дальний Восток из терра-инкогнита превратился в российскую территорию — Геннадию Невельскому. Губернатору новый фильм понравился.
«Премьеру анимационного фильма “Невельской” с нетерпением ждут зрители. Над ним работает команда хабаровской студии “Мечталет”, которая стала известной уже не только в России, но и за её пределами! Создание фильма о путешествии легендарного адмирала Геннадия Невельского, благодаря которому Дальний Восток стал частью России, стало возможным на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив. Директор студии Илья Кузнецов рассказал, что после выхода на киноэкранах “Невельской” планируют размещать на онлайн-платформах», — поделился Дмитрий Демешин в своем телеграм-канале.
Также он высказал соображение, что только на личности адмирала Невельского останавливаться не стоит — на Дальнем Востоке есть много реальных героев, жизнь и свершения которых достойны экранизации. Это и граф Муравьев-Амурский, и путешественник Дежнев, и первопроходец Хабаров.
«Хабаровский “Мечталет” — это не просто анимация. Здесь — пространство для новых идей, проектные мастерские и погружение во все сферы креативных индустрий. Мы заинтересованы, чтобы проекты ребят становились известными, в том числе на международном уровне. Пусть везде знают, сколько у нас в крае талантов», — подчеркнул глава региона.