Губернатор Хабаровского края оценил новый мультфильм студии «Мечталет»

«Премьеру анимационного фильма “Невельской” с нетерпением ждут зрители. Над ним работает команда хабаровской студии “Мечталет”, которая стала известной уже не только в России, но и за её пределами! Создание фильма о путешествии легендарного адмирала Геннадия Невельского, благодаря которому Дальний Восток стал частью России, стало возможным на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив. Директор студии Илья Кузнецов рассказал, что после выхода на киноэкранах “Невельской” планируют размещать на онлайн-платформах», — поделился Дмитрий Демешин в своем телеграм-канале.