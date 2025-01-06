На Рождество в торговых центрах Владивостока выступят церковные хоры

На Рождество Христово 7 января в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, а также в крупнейших торговых центрах Владивостока горожан и гостей дальневосточной столицы ждет музыкальная программа (0+) от православных храмов города. На нескольких площадках в светлый праздник выступят церковные хоры. В программе от Владивостокской епархии также запланированы интерактивные развлечения, сообщает ИА PrimaMedia.