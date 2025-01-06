На Рождество в торговых центрах Владивостока выступят церковные хоры

На Рождество Христово 7 января в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, а также в крупнейших торговых центрах Владивостока горожан и гостей дальневосточной столицы ждет музыкальная программа (0+) от православных храмов города. На нескольких площадках в светлый праздник выступят церковные хоры. В программе от Владивостокской епархии также запланированы интерактивные развлечения, сообщает ИА PrimaMedia.
Дневная служба в Спасо-Преображенском кафедральном соборе начнется 7 января в 9.00. После завершении службы всех собравшихся поздравит митрополит Приморский и Владивостокский Павел.
По окончании Божественной литургии (примерно в 11.00) в соборе состоится концерт (0+) детских хоровых коллективов. Детские хоры поздравят горожан духовной музыкой в честь Рождества Христова. Как отмечают во Владивостокской епархии, для удобства прямая трансляция концерта будет доступна на экранах площади.
В 13.00 начнется рождественское поздравление у входа в ТЦ «Седанка Сити». Хор Покровского храма под руководством Евгении Крициной исполнит святочные песни. Волонтеры фонда «Добро» проведут интерактивные развлечения: хороводы, танцевальные элементы, раздачу открыток и сувениров.
На 14.00 намечена рождественская программа в ТЦ «Калина Молл». На третьем этаже ТЦ у елки учащиеся воскресной школы Казанской Иконы Божией Матери, Православной гимназии, музыкальной школы № 2, юнармия СОШ 38, ансамбли «Живинка», «Небывальщина» и «Русская песня» представят праздничный концерт.
В программе: традиционные колядки, игровые песни, а также современные композиции. В завершение рождественской программы (около 14.30) в ТЦ «Калина Молл» хор храма Кирилла и Мефодия совместно с учениками Православной гимназии исполнят колядки и тропарь Рождества Христова.