Как не согрешить в последний день Рождественского поста 2024: правила сочельника

Кутья. Это традиционное рождественское блюдо из зерна, мёда, орехов и сухофруктов. Оно легко усваивается и насыщает полезными веществами. Овощные блюда. Салаты из свежих или печёных овощей обеспечат организм витаминами и минералами. Рыба. Запечённая или приготовленная на пару, рыба станет отличным выбором для первого праздничного ужина. Лёгкая выпечка. Постные пироги, пряники или хлеб с орехами и сухофруктами прекрасно дополнят праздничный стол. Не забывайте о мере: ешьте небольшими порциями, чтобы избежать тяжести в желудке и сохранить праздничное настроение на весь день.