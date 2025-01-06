Воронежцы пожаловались на потоп в ЖК «Современник»

Серьезная коммунальная авария произошла днем 5 января в Воронеже на ул.9 января. Местные жители пожаловались на потоп во дворе ЖК «Современник»: жильцы пытались вызвать ремонтников, когда вода только начала скапливаться на улице, но даже к вечеру аварию не устранили. Тем временем, с понижением температуры «озеро» стало замерзать, создав еще и небезопасный каток, а квартиры остались без воды.
В воронежском водоканале прокомментировали, что утечку обнаружили, но оперативно устранить проблему не смогли.
— Линия ЖК «Современник» не на балансе РВК-Воронеж. К тому же, сразу приступить к устранению повреждения у аварийной бригады не было возможности, так как нужно согласовать аварийные работы с другими ресурсноснабжающими организациями, чьи сети могут проходить в месте поврежденного участка трубопровода. Да и коммунальная техника не может проехать на территорию жилого комплекса из-за припаркованных во дворе машин, — сообщили вечером 5 января в РВК-Воронеж.
В итоге, чтобы остановить утечку, в 22.25 воскресенья перекрыли холодное водоснабжение во втором подъезде дома на ул. 9 января, 68к1. Место аварии огородили.