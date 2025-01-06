Воронежцы пожаловались на потоп в ЖК «Современник»

— Линия ЖК «Современник» не на балансе РВК-Воронеж. К тому же, сразу приступить к устранению повреждения у аварийной бригады не было возможности, так как нужно согласовать аварийные работы с другими ресурсноснабжающими организациями, чьи сети могут проходить в месте поврежденного участка трубопровода. Да и коммунальная техника не может проехать на территорию жилого комплекса из-за припаркованных во дворе машин, — сообщили вечером 5 января в РВК-Воронеж.