Нижегородские храмы накануне Рождества проверили на пожарную безопасность

Накануне праздника Рождества сотрудники МЧС проверили храмы и церкви Нижегородской области на пожарную безопасность. Вплоть до 8 января в регионе введен особый противопожарный режим.
Все 398 объектов соответствующей категории были тщательно проверены инспекторами государственного пожарного надзора. Кроме того, были проведены брифинги по пожарной безопасности с руководителями, старостами и сотрудниками церквей Нижегородской области.
Напомним, что в связи с проведением новогодних и рождественских торжеств, весь персонал Главного Управления МЧС России по Нижегородской области был переведен на усиленный режим службы. Было организовано дополнительное дежурство сотрудников и работников пожарной охраны, а также пожарной техники.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что рождественские богослужения пройдут в 61 храме Нижнего Новгорода.