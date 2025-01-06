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Нижегородские храмы накануне Рождества проверили на пожарную безопасность

С 25 декабря по 8 января в регионе введен особый противопожарный режим.

Источник: Нижегородская правда

Накануне праздника Рождества сотрудники МЧС проверили храмы и церкви Нижегородской области на пожарную безопасность. Вплоть до 8 января в регионе введен особый противопожарный режим.

Все 398 объектов соответствующей категории были тщательно проверены инспекторами государственного пожарного надзора. Кроме того, были проведены брифинги по пожарной безопасности с руководителями, старостами и сотрудниками церквей Нижегородской области.

Напомним, что в связи с проведением новогодних и рождественских торжеств, весь персонал Главного Управления МЧС России по Нижегородской области был переведен на усиленный режим службы. Было организовано дополнительное дежурство сотрудников и работников пожарной охраны, а также пожарной техники.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что рождественские богослужения пройдут в 61 храме Нижнего Новгорода.

МЧС