Нижегородские храмы накануне Рождества проверили на пожарную безопасность

Напомним, что в связи с проведением новогодних и рождественских торжеств, весь персонал Главного Управления МЧС России по Нижегородской области был переведен на усиленный режим службы. Было организовано дополнительное дежурство сотрудников и работников пожарной охраны, а также пожарной техники.