В Воронеже скончался известный ученый Вячеслав Подколзин

5 января на 85-м году жизни в Воронеже ушел из жизни выдающийся ученый Вячеслав Витальевич Подколзин. Коллеги сообщили о его смерти, подчеркивая его значительный вклад в развитие экономической географии и образования в регионе.
Вячеслав Подколзин более 20 лет, с 1989 по 2009 год, занимал должность ректора Воронежского педагогического университета. Он также был профессором, действительным членом Академии педагогических и социальных наук и членом Общественной палаты Воронежской области.
Светлана Доброва, заведующая кафедрой теории, истории и методики преподавания русского языка и литературы ВГПУ, выразила соболезнования, отметив, что Вячеслав Подколзин навсегда останется в памяти людей как образец лучших традиций российской интеллигенции. Она подчеркнула его честность, справедливость, благородство, педагогический такт, а также умение преодолевать трудности и отстаивать справедливость.
Информация о дате и месте прощания с Вячеславом Подколзиным пока не сообщается.