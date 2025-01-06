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В Воронеже скончался известный ученый Вячеслав Подколзин

Это произошло вчера.

5 января на 85-м году жизни в Воронеже ушел из жизни выдающийся ученый Вячеслав Витальевич Подколзин. Коллеги сообщили о его смерти, подчеркивая его значительный вклад в развитие экономической географии и образования в регионе.

Вячеслав Подколзин более 20 лет, с 1989 по 2009 год, занимал должность ректора Воронежского педагогического университета. Он также был профессором, действительным членом Академии педагогических и социальных наук и членом Общественной палаты Воронежской области.

Светлана Доброва, заведующая кафедрой теории, истории и методики преподавания русского языка и литературы ВГПУ, выразила соболезнования, отметив, что Вячеслав Подколзин навсегда останется в памяти людей как образец лучших традиций российской интеллигенции. Она подчеркнула его честность, справедливость, благородство, педагогический такт, а также умение преодолевать трудности и отстаивать справедливость.

Информация о дате и месте прощания с Вячеславом Подколзиным пока не сообщается.