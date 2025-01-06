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Уроженка Новосибирска стала миллионершей в лотерее 1 января 2025 года

1 января 2025 года жительница Новосибирской области Ксения Лушина стала первым лотерейным миллионером в своем регионе.

Источник: ТАСС

Ксения приобрела выигрышный билет, просто чтобы составить компанию друзьям. Она отметила, что ранее ей никогда не удавалось выигрывать в лотереи. По ее словам, когда она увидела сумму выигрыша, первой мыслью было сомнение: «Да нет, не может быть», однако позже она осознала, что это действительно возможно.

Ксения работает юристом и пока не определилась с тем, как потратить свой выигрыш.

Стоит отметить, что всего 1 января новосибирцы выиграли 60 миллионов рублей, среди которых трое жителей региона стали обладателями по миллиону. В России в этот день появилось 90 новых лотерейных миллионеров.