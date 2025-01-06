Уроженка Новосибирска стала миллионершей в лотерее 1 января 2025 года

Ксения приобрела выигрышный билет, просто чтобы составить компанию друзьям. Она отметила, что ранее ей никогда не удавалось выигрывать в лотереи. По ее словам, когда она увидела сумму выигрыша, первой мыслью было сомнение: «Да нет, не может быть», однако позже она осознала, что это действительно возможно.