Российские учёные создали новый препарат для лечения депрессии при ожирении

«В нашем институте был создан препарат из числа так называемых фармабиотиков для лечения неспецифического язвенного колита… Наш препарат представляет собой комбинацию лакто- и бифидобактерий с нужной активностью», — отметил Даниленко в беседе с РИА «Новости» и добавил, что лекарство пока не довели до клинических исследований.