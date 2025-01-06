Российские учёные создали новый препарат для лечения депрессии при ожирении

«В нашем институте был создан препарат из числа так называемых фармабиотиков для лечения неспецифического язвенного колита… Наш препарат представляет собой комбинацию лакто- и бифидобактерий с нужной активностью», — отметил Даниленко в беседе с РИА «Новости» и добавил, что лекарство пока не довели до клинических исследований.
Учёные на основе штаммов бактерий из микробиоты кишечника здоровых людей разработали «четыре-пять кандидатов в лекарства». Первом средство оказалось способным смягчать симптомы депрессии. Оно уже прошло пилотный этап клинических исследований и показало хороший эффект.
Среди других разработок — препарат, который действует при болезни Паркинсона. Он сейчас находится на завершающей стадии доклинических испытаний.
Ранее в Минздраве РФ рассказали, что у пациентов с неоперабельными опухолями и тяжёлыми стадиями онкозаболевания появился шанс. Благодаря российской вакцине от рака продолжительность их жизни можно будет существенно продлить. Препарат «Утжефра» уже прошёл доклинические испытания. А в ноябре прошлого года стартовали первые клинические испытания.