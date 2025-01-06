Плитка в сквере на площади Горького в Нижнем Новгороде пошла трещинами, также на ней появились сколы. Дефекты можно заметить на дорожках, около памятника писателю и возле инсталляций с цитатами.
На многих плитках отвалились внушительного размера уголки, а на самом покрытии образовались трещины. В администрации Нижнего Новгорода пообещали заменить поврежденные элементы весной, как позволит погода, пишет GiperNN.
К слову, на Покровке ситуация с плиткой намного хуже — там она не только «потеряла» уголки и потрескалась, но многие элементы частично провалились.
Напомним, сквер на площади Горького был благоустроен в 2021 году к 800-летию Нижнего Новгорода. На преображение общественного пространства направили 75 млн рублей. Асфальтное покрытие здесь заменили плиткой, сделали новое освещение, скамейки и урны. Больших изменений не вносилось, поскольку пространство является объектом культурного наследия регионального значения, и его планировка и дендрология входят в предмет охраны.