Плитка в сквере на площади Горького в Нижнем Новгороде пошла трещинами

Напомним, сквер на площади Горького был благоустроен в 2021 году к 800-летию Нижнего Новгорода. На преображение общественного пространства направили 75 млн рублей. Асфальтное покрытие здесь заменили плиткой, сделали новое освещение, скамейки и урны. Больших изменений не вносилось, поскольку пространство является объектом культурного наследия регионального значения, и его планировка и дендрология входят в предмет охраны.