СК сообщил, что в Минске от удара током погиб 16-летний подросток

На одном из предприятий Фрунзенского района Минска вечером 5 января погиб подросток, сообщает Следственный комитет Беларуси. Накануне вечером двое подростков зашли в заброшенное здание на территории предприятия, увидели трансформаторный ящик, и один из ребят решил срезать провода.
«Кабели оказались под высоким напряжением и от прикосновения к ним 16-летний подросток получил электротравму несовместимую с жизнью», — сообщает Следственный комитет.
На месте происшествия в ночь с 5 на 6 января работала следственно-оперативная группа. Проводится проверка, особое внимание будет уделено причинам и условиям, приведшим к этой трагедии.
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