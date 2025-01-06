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СК сообщил, что в Минске от удара током погиб 16-летний подросток

В Минске подросток погиб от контакта с высоковольтным кабелем.

Источник: Комсомольская правда

На одном из предприятий Фрунзенского района Минска вечером 5 января погиб подросток, сообщает Следственный комитет Беларуси. Накануне вечером двое подростков зашли в заброшенное здание на территории предприятия, увидели трансформаторный ящик, и один из ребят решил срезать провода.

«Кабели оказались под высоким напряжением и от прикосновения к ним 16-летний подросток получил электротравму несовместимую с жизнью», — сообщает Следственный комитет.

На месте происшествия в ночь с 5 на 6 января работала следственно-оперативная группа. Проводится проверка, особое внимание будет уделено причинам и условиям, приведшим к этой трагедии.

Мы писали, что три подростка могут сесть в тюрьму на 6 лет в Беларуси за махинации с банковскими счетами (здесь подробнее), а в Борисове мужчина пришел в магазин за покупками и умер (подробнее здесь).