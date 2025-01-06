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Крымский мост — оперативные данные на утро понедельника

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в понедельник нет очередей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — приводятся данные на 9 утра.

В воскресенье днем перед досмотровыми комплексами в обеих направлениях стояли более тысячи машин, однако к вечеру ситуация нормализовалась.

Перед новогодними каникулами на досмотровых пунктах Крымского моста увеличили число постов, чтобы ускорить время ожидания своей очереди в часы пиковой нагрузки, сообщали в Минтрансе.

На специально оборудованных площадках сотрудники ведомства проводят стопроцентный досмотр транспорта, граждан и их багажа. При большой очереди движение пройдет по одной полосе. Вторая полоса остается свободной для проезда экстренных служб и автобусов. Обгонять поток и проезжать вне очереди нельзя.

В ходе досмотра все пассажиры выходят из автомобиля с багажом и ручной кладью. Затем проходят через рамку металлодетектора и интроскоп. Также на досмотровой площадке водитель должен открыть все окна, двери, капот и багажник автомобиля.

Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.

Также можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.

Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.