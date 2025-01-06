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Трансляцию богослужения на Рождество покажут новосибирцам в ночь на 7 января

Ход литургии будет комментировать протоиерей Димитрий Долгушин.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 6 на 7 января в главном храме Новосибирской митрополии проведут божественную литургию в честь Рождества Христова. Трансляцию богослужения в Вознесенском кафедральном соборе покажут на телеканалах ОТС и «Союз».

— Начало прямого эфира — 6 января в 23.55. Жители Новосибирска и Новосибирской области, не имеющие возможность посетить в этот день храм, смогут увидеть богослужение из главного храма митрополии. Ход праздничного богослужения будет комментировать протоиерей Димитрий Долгушин, — сообщили в митрополии.

Напомним, ранее в МЧС сообщали, что во время рождественских богослужений за безопасностью будут следить около 11 тысяч человек.

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