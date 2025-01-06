Трансляцию богослужения на Рождество покажут новосибирцам в ночь на 7 января

— Начало прямого эфира — 6 января в 23.55. Жители Новосибирска и Новосибирской области, не имеющие возможность посетить в этот день храм, смогут увидеть богослужение из главного храма митрополии. Ход праздничного богослужения будет комментировать протоиерей Димитрий Долгушин, — сообщили в митрополии.