Трансляцию богослужения на Рождество покажут новосибирцам в ночь на 7 января

В ночь с 6 на 7 января в главном храме Новосибирской митрополии проведут божественную литургию в честь Рождества Христова. Трансляцию богослужения в Вознесенском кафедральном соборе покажут на телеканалах ОТС и «Союз».
— Начало прямого эфира — 6 января в 23.55. Жители Новосибирска и Новосибирской области, не имеющие возможность посетить в этот день храм, смогут увидеть богослужение из главного храма митрополии. Ход праздничного богослужения будет комментировать протоиерей Димитрий Долгушин, — сообщили в митрополии.
Напомним, ранее в МЧС сообщали, что во время рождественских богослужений за безопасностью будут следить около 11 тысяч человек.