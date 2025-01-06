В Перми обустроили экотропы и места отдыха в долине реки Егошихи

В декабре 2024 года в Перми завершили благоустройство экологических троп и мест отдыха в долине реки Егошихи. Работы выполнены в рамках реализации проекта «Зеленое кольцо». О том, как ее обустроили, рассказали в своих телеграм-каналах губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Эдуард Соснин.
Экотропы созданы на трех участках долины: завод Шпагина-Егошихинский некрополь, Средняя дамба и в районе Красных казарм. Общая протяженность троп составляет 3,6 км. В пространства для прогулок предусмотрено 15 входов.
На территории сделали металлические настилы, установили освещение и видеонаблюдение, оборудовали смотровые и детские площадки, обустроили зоны для отдыха и занятий спортом. Прогулочные маршруты дополнены урнами. Кроме того, осенью на участках высадили более 1250 деревьев и кустарников, в том числе и медоносных.
Сейчас обустройство экопарков в краевой столице продолжается. Начали обустраивать спуск и подъезд к визит-центру и создавать дождевые сады в долине реки Егошихи. В районе Средней дамбы рабочие приступили к оборудованию детской площадки, а в районе Красных казарм — площадки для выгула собак.
Еще три экопарка появится в долине реки Данилихи — в сквере Каменских, Серебрянском парке и парке у Центрального рынка. Здесь также обустроят велосипедные и пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, визит-центры, мостовые переходы и настилы для прогулок.