В Перми обустроили экотропы и места отдыха в долине реки Егошихи

В декабре 2024 года в Перми завершили благоустройство экологических троп и мест отдыха в долине реки Егошихи. Работы выполнены в рамках реализации проекта «Зеленое кольцо». О том, как ее обустроили, рассказали в своих телеграм-каналах губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Эдуард Соснин.