Жители Ростовской области потребовали запретить продажу пиротехники

Напомним, в ночь на 5 января в небе над Ростовской областью силы ПВО уничтожили 37 БПЛА, в том числе летательные аппараты ликвидировали в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. Оказалось повреждено имущество у жителей Таганрога и Неклиновского района. Также ребенку 7 лет потребовалась медицинская помощь.