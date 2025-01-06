Жители Ростовской области потребовали запретить продажу пиротехники

Жители Ростовской области предложили властям полностью запретить продажу пиротехники. Сразу несколько подобных комментариев были опубликованы под постами в телеграм-каналах врио губернатора Юрия Слюсаря и главы Таганрога Светланы Камбуловой.
Интернет-пользователи пояснили, что внезапные хлопки сразу же наводят на мысли об атаке БПЛА и их ликвидации. Некоторые пугаются. Особенно людей возмущают хулиганы, которые используют петарды и фейерверки по ночам.
— Поможет только запрет от властей на продажу, человеческий фактор, к большому сожалению, не работает, — отметила жительница Дона.
Напомним, в ночь на 5 января в небе над Ростовской областью силы ПВО уничтожили 37 БПЛА, в том числе летательные аппараты ликвидировали в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. Оказалось повреждено имущество у жителей Таганрога и Неклиновского района. Также ребенку 7 лет потребовалась медицинская помощь.