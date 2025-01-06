Ричмонд
-1°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расписание рождественских богослужений в Минске

Во вторник, 7 января, православные верующие празднуют Рождество. Смартпресс публикует расписание богослужений в Минске в понедельник (6 января) и вторник.

Источник: Смартпресс

Свято-Духов кафедральный собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3).

6 января (понедельник).

17.00 — Исповедь.

17.30 — Всенощное бдение.

23.40 — Часы 3-й, 6-й.

7 января (вторник).

00.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

6.30 — Исповедь.

6.40 — Часы 3-й, 6-й.

7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).

9.30 — Исповедь.

9.40 — Часы 3-й, 6-й.

10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).

16.45 — Великая вечерня. Утреня славословная. Час 1-й.

Петропавловский собор (ул. Раковская, 4).

6 января (понедельник).

17.30 — Исповедь.

18.00 — Всенощное бдение.

7 января (вторник).

00.00 — Исповедь.

1.00 — Часы 3-й, 6-й.

1.20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

6.30 — Исповедь.

6.30 — Часы 3-й, 6-й.

7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).

9.30 — Исповедь.

9.30 — Часы 3-й, 6-й.

10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).

Свято-Елисаветинский монастырь (ул. Выготского, 6).

6 января (понедельник).

17.30 — Исповедь.

18.00 — Всенощное бдение (Державный храм).

7 января (вторник).

00.00 — Исповедь (Державный храм).

00.40 — Часы 3-й, 6-й.

1.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная, (Державный храм)).

6.40 — Часы 3-й, 6-й.

7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя, (Елисаветинский храм)).

8.40 — Часы 3-й, 6-й.

9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя, Державный храм).

Приход храма святителя Кирилла Туровского (при Духовном образовательном центре Белорусской православной Церкви, ул. Зыбицкая, 27).

6 января (понедельник).

17.50 — Исповедь.

18.00 — Всенощное бдение.

23.30 — Исповедь.

23.45 — Часы 3-й, 6-й.

7 января (вторник).

00.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

8.20 — Исповедь.

8.30 — Часы 3-й, 6-й.

9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.

15.00 — Великая вечерня.

Приход храма в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» (ул. Притыцкого, 65).

6 января (понедельник).

21.00 — Всенощное бдение.

21.10 — Исповедь.

23.40 — Часы 3-й, 6-й.

7 января (вторник).

00.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

9.30 — Исповедь.

9.30 — Часы 3-й, 6-й.

10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).

Приход храма благоверного князя Александра Невского (ул. Козлова, 11).

6 января (понедельник).

18.00 — Всенощное бдение.

20.30 — Исповедь.

23.30 — Часы 3-й, 6-й.

7 января (вторник).

00.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

8.30 — Исповедь.

8.40 — Часы 3-й, 6-й.

9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).

15.00 — Великая вечерня. Славление праздника.

Приход храма Собора Белорусских Святых (ул. Руссиянова, 9, 2-й этаж (один вход с почтой)).

6 января (понедельник).

22.00 — Всенощное бдение.

23.30 — Исповедь.

23.40 — Часы 3-й, 6-й.

7 января (вторник).

00.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

9.30 — Исповедь.

9.40 — Часы 3-й, 6-й.

10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.

Приход храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (ул. Менделеева, 2).

6 января (понедельник).

17.30 — Всенощное бдение.

22.00 — Исповедь.

23.00 — Часы 3-й, 6-й.

23.30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

7 января (вторник).

9.30 — Исповедь.

9.40 — Часы 3-й, 6-й.

10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).

17.00 — Великая вечерня.

Храм преподобных Кирилла и Марии Радонежских (прихода преподобного Сергия Радонежского, ул. Каролинская, 7).

6 января (понедельник).

21.00 — Всенощное бдение.

23.30 — Часы 3-й, 6-й.

7 января (вторник).

00.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

10.00 — Исповедь.

10.00 — Часы 3-й, 6-й.

10.30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).

Приход храма святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в г. Минске (проспект Независимости, 26).

6 января (понедельник).

18.00 — Всенощное бдение.

7 января (вторник).

9.30 — Исповедь.

9.30 — Часы 3-й, 6-й.

10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).

Храм праведного Иова Многострадального (при Доме милосердия, ул. Франциска Скорины, 11).

6 января (понедельник).

17.00 — Всенощное бдение.

23.30 — Исповедь.

23.40 — Часы 3-й, 6-й.

7 января (вторник).

00.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

8.30 — Исповедь.

8.40 — Часы 3-й, 6-й.

9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.

Храм Святой Троицы (Приход в честь Всех Святых, улица Калиновского 121).

6 января (понедельник).

18.00 — Всенощное бдение.

7 января (вторник).

8.30 — Исповедь.

8.40 — Часы 3-й, 6-й.

9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).

Храм равноапостольной Марии Магдалины (ул. Киселёва, 42).

6 января (понедельник).

18.00 — Всенощное бдение.

23.30 — Исповедь.

7 января (вторник).

00.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

6.30 — Исповедь.

7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).

9.30 — Исповедь.

10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).