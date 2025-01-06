Расписание рождественских богослужений в Минске

Свято-Духов кафедральный собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3).
6 января (понедельник).
17.00 — Исповедь.
17.30 — Всенощное бдение.
23.40 — Часы 3-й, 6-й.
7 января (вторник).
00.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
6.30 — Исповедь.
6.40 — Часы 3-й, 6-й.
7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).
9.30 — Исповедь.
9.40 — Часы 3-й, 6-й.
10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).
16.45 — Великая вечерня. Утреня славословная. Час 1-й.
Петропавловский собор (ул. Раковская, 4).
6 января (понедельник).
17.30 — Исповедь.
18.00 — Всенощное бдение.
7 января (вторник).
00.00 — Исповедь.
1.00 — Часы 3-й, 6-й.
1.20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
6.30 — Исповедь.
6.30 — Часы 3-й, 6-й.
7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).
9.30 — Исповедь.
9.30 — Часы 3-й, 6-й.
10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).
Свято-Елисаветинский монастырь (ул. Выготского, 6).
6 января (понедельник).
17.30 — Исповедь.
18.00 — Всенощное бдение (Державный храм).
7 января (вторник).
00.00 — Исповедь (Державный храм).
00.40 — Часы 3-й, 6-й.
1.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная, (Державный храм)).
6.40 — Часы 3-й, 6-й.
7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя, (Елисаветинский храм)).
8.40 — Часы 3-й, 6-й.
9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя, Державный храм).
Приход храма святителя Кирилла Туровского (при Духовном образовательном центре Белорусской православной Церкви, ул. Зыбицкая, 27).
6 января (понедельник).
17.50 — Исповедь.
18.00 — Всенощное бдение.
23.30 — Исповедь.
23.45 — Часы 3-й, 6-й.
7 января (вторник).
00.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
8.20 — Исповедь.
8.30 — Часы 3-й, 6-й.
9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.
15.00 — Великая вечерня.
Приход храма в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» (ул. Притыцкого, 65).
6 января (понедельник).
21.00 — Всенощное бдение.
21.10 — Исповедь.
23.40 — Часы 3-й, 6-й.
7 января (вторник).
00.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
9.30 — Исповедь.
9.30 — Часы 3-й, 6-й.
10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).
Приход храма благоверного князя Александра Невского (ул. Козлова, 11).
6 января (понедельник).
18.00 — Всенощное бдение.
20.30 — Исповедь.
23.30 — Часы 3-й, 6-й.
7 января (вторник).
00.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
8.30 — Исповедь.
8.40 — Часы 3-й, 6-й.
9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).
15.00 — Великая вечерня. Славление праздника.
Приход храма Собора Белорусских Святых (ул. Руссиянова, 9, 2-й этаж (один вход с почтой)).
6 января (понедельник).
22.00 — Всенощное бдение.
23.30 — Исповедь.
23.40 — Часы 3-й, 6-й.
7 января (вторник).
00.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
9.30 — Исповедь.
9.40 — Часы 3-й, 6-й.
10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.
Приход храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (ул. Менделеева, 2).
6 января (понедельник).
17.30 — Всенощное бдение.
22.00 — Исповедь.
23.00 — Часы 3-й, 6-й.
23.30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
7 января (вторник).
9.30 — Исповедь.
9.40 — Часы 3-й, 6-й.
10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).
17.00 — Великая вечерня.
Храм преподобных Кирилла и Марии Радонежских (прихода преподобного Сергия Радонежского, ул. Каролинская, 7).
6 января (понедельник).
21.00 — Всенощное бдение.
23.30 — Часы 3-й, 6-й.
7 января (вторник).
00.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
10.00 — Исповедь.
10.00 — Часы 3-й, 6-й.
10.30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).
Приход храма святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в г. Минске (проспект Независимости, 26).
6 января (понедельник).
18.00 — Всенощное бдение.
7 января (вторник).
9.30 — Исповедь.
9.30 — Часы 3-й, 6-й.
10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).
Храм праведного Иова Многострадального (при Доме милосердия, ул. Франциска Скорины, 11).
6 января (понедельник).
17.00 — Всенощное бдение.
23.30 — Исповедь.
23.40 — Часы 3-й, 6-й.
7 января (вторник).
00.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
8.30 — Исповедь.
8.40 — Часы 3-й, 6-й.
9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.
Храм Святой Троицы (Приход в честь Всех Святых, улица Калиновского 121).
6 января (понедельник).
18.00 — Всенощное бдение.
7 января (вторник).
8.30 — Исповедь.
8.40 — Часы 3-й, 6-й.
9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).
Храм равноапостольной Марии Магдалины (ул. Киселёва, 42).
6 января (понедельник).
18.00 — Всенощное бдение.
23.30 — Исповедь.
7 января (вторник).
00.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
6.30 — Исповедь.
7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).
9.30 — Исповедь.
10.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).