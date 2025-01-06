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Радий Хабиров пожелал удачи участникам Новогодних семейных игр

В Башкирии стартовал муниципальный этап Новогодних семейных игр, которые проводят уже пятый год.

Источник: Радий Хабиров — Telegram

В Башкирии стартовал муниципальный этап Новогодних семейных игр, которые проводят уже пятый год. За это время в мероприятии приняли участие уже более 45 тысяч семей республики, сообщил глава региона Радий Хабиров.

По его словам, власти стараются «создавать условия, чтобы жители могли проводить праздники весело и с пользой».

Муниципальный этап продлится до 11 января. Региональный пройдет 31 января на стадионе «Динамо» в Уфе.

Радий Хабиров пожелал удачи всем участникам игр.

— Хотя проигравших тут нет и быть не может, — отметил руководитель республики. — Ведь лучшее время — то, которое мы проводим с нашими семьями.

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