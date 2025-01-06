В Башкирии сотрудники полиции посетили социальный приют для детей

Сотрудники Отдела МВД по Башкирии, совместно с представителями Общественного совета, ветеранами службы и волонтёрами, устроили незабываемый праздник для ребят из социального приюта для детей и подростков. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
На мероприятии 31 ребёнок получил подарки. Начальник ОМВД Тимур Саетгареев обратился к детям с добрыми словами, пожелав им здоровья, счастья и стать законопослушными гражданами. В ответ ребята порадовали гостей ярким театрализованным представлением, полным смеха и радости.
Но на этом добрые дела не закончились. Полицейские в образе Деда Мороза также посетили семьи погибших сотрудников, чтобы поздравить их с праздниками и вручить подарки.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.