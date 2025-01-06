Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии сотрудники полиции посетили социальный приют для детей

В Башкирии полицейские поздравили детей из социального приюта.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Отдела МВД по Башкирии, совместно с представителями Общественного совета, ветеранами службы и волонтёрами, устроили незабываемый праздник для ребят из социального приюта для детей и подростков. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

На мероприятии 31 ребёнок получил подарки. Начальник ОМВД Тимур Саетгареев обратился к детям с добрыми словами, пожелав им здоровья, счастья и стать законопослушными гражданами. В ответ ребята порадовали гостей ярким театрализованным представлением, полным смеха и радости.

Но на этом добрые дела не закончились. Полицейские в образе Деда Мороза также посетили семьи погибших сотрудников, чтобы поздравить их с праздниками и вручить подарки.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.