В Узбекистане начали внедрять электронные рецепты: смогут ли они оправдать ожидания?

В Кибрайском районе Ташкентской области запустили пилотный проект — электронные рецепты на лекарства. Он охватывает одно медицинское учреждение и сеть из восьми аптек. Если система заработает эффективно, она действительно сможет облегчить жизнь пациентам и сократить ошибки. Но реализация в условиях Узбекистана — это всегда риск. Непродуманное внедрение может обернуться ещё большими проблемами, чем те, которые проект призван решить.