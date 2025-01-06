В Узбекистане начали внедрять электронные рецепты: смогут ли они оправдать ожидания?

Как работает система?
Электронный рецепт — это инновационный подход к процессу назначения и получения лекарств. Врач формирует рецепт в цифровом виде, который становится доступным для пациента через специальное мобильное приложение DMED, а аптеки получают актуальную информацию о выписанных препаратах в режиме реального времени.
Преимущества электронных рецептов
Исключение ошибок — Проект автоматизирует процесс выбора препаратов, используя международные непатентованные наименования (МНН). Это снижает риск ошибок, связанных с человеческим фактором, и помогает избежать путаницы в назначениях.
Удобство для пациентов — Благодаря мобильному приложению DMED, пациенты имеют доступ к своим рецептам в любое время. Это упрощает процесс получения лекарств, так как отпадает необходимость хранить бумажные рецепты.
Прозрачность для аптек — Аптеки получают точные данные о назначенных препаратах и факте выдачи лекарств. Это не только ускоряет обслуживание, но и позволяет контролировать соблюдение рецептурной дисциплины.
Пилотный этап и перспективы
На данном этапе проект охватывает небольшой регион, но его успешная реализация может стать отправной точкой для масштабирования по всей стране. Введение электронных рецептов поможет сделать систему здравоохранения более прозрачной, удобной и эффективной, улучшив взаимодействие между врачами, пациентами и аптеками.
Есть вопросы
Любое нововведение требует адаптации. Готовы ли врачи и аптеки к переходу на новую систему? Кто будет обучать персонал? А главное, как долго это займёт?
Кроме того, электронные системы неизбежно сталкиваются с проблемами: сбои в работе серверов, отсутствие интернета или ошибок в ПО. Что будет с пациентами, если система окажется недоступной?
Проект электронных рецептов в Узбекистане может стать шагом вперёд, но его успех зависит от того, насколько продуманным и доступным он окажется для всех участников процесса. Будем надеяться, что инициаторы проекта все продумали заранее.