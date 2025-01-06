На Народном катке в Хабаровске рассказали о правилах безопасного катания

Первое: кататься стоит против часовой стрелки. Если все будут соблюдать эту рекомендацию, то столкновений удастся избежать, поскольку все будут катиться в одну сторону. Второе: есть и пить лучше на фудкорте, на лед напитки и снедь лучше не брать. Третье: решили поиграть в хоккей — добро пожаловать на отдельную площадку, огороженную сеткой, но никак не на каток-малышок. Где те самые малышки делают первые шаги по очень скользкому льду. Ну и заключительное — наушники лучше снять.