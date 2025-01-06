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Главный ледовый городок Челябинска вновь откроют 6 января

Главный ледовый городок Челябинска вновь откроют 6 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сегодня с 13:00 ледовый городок “Остров сокровищ” начнет свою работу», — сообщили в Управлении культуры города.

Напомним, из-за плюсовой температуры воздуха городок на площади Революции был закрыт с 4 января.

Также возобновили работу горки в парке имени Ю. А. Гагарина и Саду Победы.

ОБНОВЛЕНИЕ В Миассе с сегодняшнего дня свою работу возобновляют ледовые городки в Северной и Центральной частях. «После плюсовых температур подрядчик пролил водой технологические швы и скаты горок — теперь кататься безопасно», — говорят в администрации.

туризм и отдых