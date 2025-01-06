Главный ледовый городок Челябинска вновь откроют 6 января

«Сегодня с 13:00 ледовый городок “Остров сокровищ” начнет свою работу», — сообщили в Управлении культуры города.
Напомним, из-за плюсовой температуры воздуха городок на площади Революции был закрыт с 4 января.
Также возобновили работу горки в парке имени Ю. А. Гагарина и Саду Победы.
ОБНОВЛЕНИЕ В Миассе с сегодняшнего дня свою работу возобновляют ледовые городки в Северной и Центральной частях. «После плюсовых температур подрядчик пролил водой технологические швы и скаты горок — теперь кататься безопасно», — говорят в администрации.