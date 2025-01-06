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МЧС спасло провалившегося под лед Свислочи мужчину, который сокращал путь домой

В Минске из Свислочи сотрудники МЧС спасли мужчину, который провалился под лед, идя домой.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 5 января в МЧС поступило сообщение, что человек провалился под лед реки Свислочь в районе пер. Нововиленского в Минске. Спасатели быстро прибыли на место и с помощью специальной доски вытащили пострадавшего и передали медикам. Мужчина был госпитализирован с диагнозом общее переохлаждение.

Он пояснил, что, идя домой, решил сократить путь пройдя через реку, где и провалился под лед. Кстати, толщина льда в этом месте Свислочи была 2 сантиметра.

Мы писали, что СК сообщил, что вечером 5 января в Минске от удара током погиб 16-летний подросток (все подробности здесь).