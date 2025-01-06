МЧС спасло провалившегося под лед Свислочи мужчину, который сокращал путь домой

Вечером 5 января в МЧС поступило сообщение, что человек провалился под лед реки Свислочь в районе пер. Нововиленского в Минске. Спасатели быстро прибыли на место и с помощью специальной доски вытащили пострадавшего и передали медикам. Мужчина был госпитализирован с диагнозом общее переохлаждение.