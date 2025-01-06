МЧС спасло провалившегося под лед Свислочи мужчину, который сокращал путь домой

Вечером 5 января в МЧС поступило сообщение, что человек провалился под лед реки Свислочь в районе пер. Нововиленского в Минске. Спасатели быстро прибыли на место и с помощью специальной доски вытащили пострадавшего и передали медикам. Мужчина был госпитализирован с диагнозом общее переохлаждение.
Он пояснил, что, идя домой, решил сократить путь пройдя через реку, где и провалился под лед. Кстати, толщина льда в этом месте Свислочи была 2 сантиметра.
Мы писали, что СК сообщил, что вечером 5 января в Минске от удара током погиб 16-летний подросток (все подробности здесь).