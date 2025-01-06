Под Новосибирском снесут новые здания спасательного центра МЧС

В рабочем поселке Коченево Новосибирской области придется демонтировать три недостроенных здания ФГКУ «Сибирский спасательный центр МЧС», поскольку они возводились с многочисленными нарушениями. Согласно заключению экспертов, объекты находятся в критическом состоянии.
Еще в 2019 году ГУ МЧС России по Новосибирской области заключило контракт с ООО «Союз военных строителей» на реконструкцию сооружений спасательного центра в Коченево стоимостью 748 миллионов рублей. По условиям соглашения подрядчик должен был за два года построить продовольственный и вещевой склады, а также здание минутной готовности.
Однако в процессе возведения объектов подрядчик переработал проектную документацию. Кроме того, представители спасательного ведомства выяснили, что при строительстве зданий использовались более дешевые материалы — песок, щебень и арматура, а также нарушались сроки выполнения работ. В результате заказчик разорвал контракт в одностороннем порядке, потребовал вернуть неотработанную часть аванса, а также получил возмещение по банковской гарантии.
Компанию «Союз военных строителей» такой поворот не устроил. Ее представители не согласились с претензиями МЧС, а условия ранее заключенного допсоглашения к госконтракту посчитали кабальными.
Все это вылилось в длительную судебную тяжбу. ООО «СВС» потребовало признать одностороннее расторжение контракта незаконным, взыскать с заказчика 42 миллиона рублей убытков, штраф, а также банковскую гарантию по контракту в размере 419 тысяч рублей.
В свою очередь ГУ МЧС России по НСО заявило встречный иск о взыскании с подрядчика материального ущерба за некачественное строительство зданий спасательного центра.
Арбитражный суд Новосибирской области требования сторон удовлетворил частично, и выяснение отношений продолжилось в апелляции.
Фемида постановила провести повторную судебную экспертизу технического состояния недостроенных сооружений, поскольку в предыдущих исследованиях имелись противоречия. Специалисты, которые готовили новое заключение, пришли к неутешительным выводам.
— В суде апелляционной инстанции эксперты Карючин Ю. П. и Берин Р. В. пояснили, что они осматривали объект, ситуация с заменой материалов сложилась критическая, поскольку существует опасность обвала зданий. Также они предоставили фотоматериалы, из которых видно, что большинство недостроенных объектов затоплены водой, что свидетельствует о явных недостатках охраны объекта, годные остатки на сумму 739 700 рублей свалены в одно место, имеют следы ржавчины, — указано в судебном акте.
Эксперты также пояснили, что устранить строительные дефекты невозможно, поэтому оба склада, а также здание минутной готовности необходимо будет демонтировать, а на их месте возвести новые сооружения.
В итоге Седьмой арбитражный апелляционный суд постановил отменить решение первой инстанции и удовлетворил требования ГУ МЧС России по НСО в полном объеме. ООО «Союз военных строителей» обязали вернуть неотработанный аванс, а также выплатить пени и штрафы. Суммарно с подрядчика взыскали 435 161 477 рублей.
Перед Новым годом началась тяжба по поводу еще одного госконтракта. Администрация рабочего поселка Ордынское подала в суд на ООО «СпецТрансСтрой», которое должно было построить станцию очистки воды, но не уложилось в сроки.
Иван ЛУДНОВ.