Под Новосибирском снесут новые здания спасательного центра МЧС

Еще в 2019 году ГУ МЧС России по Новосибирской области заключило контракт с ООО «Союз военных строителей» на реконструкцию сооружений спасательного центра в Коченево стоимостью 748 миллионов рублей. По условиям соглашения подрядчик должен был за два года построить продовольственный и вещевой склады, а также здание минутной готовности.